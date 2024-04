En la noche del viernes se filtró públicamente un audio de Nicolás Sánchez, auxiliar de Fernando Ortiz en Rayados, en el cual relataba con detalles la pelea entre miembros de Monterrey con Lionel Messi y Gerardo Martino.

Nico Sánchez contó cómo Messi y Martino primero increparon al árbitro del partido y luego a él, después de que éste le dijera a una persona de Concacaf “si nosotros hacemos esto nos echan a todos”.

Además, el auxiliar de Fernando Ortiz en un momento del audio lo trató a Martino de “pelotudo”. Por este motivo, Nico Sánchez compartió públicamente un video en el que sale a aclarar algunas cosas.

Nico Sánchez se disculpó con Tata Martino tras el audio sobre la pelea con Rayados

“Me hago presente después del audio que se filtró. Podría haber subido un texto o dejado que el club actúe por mí, pero quería que se vea que las palabras salen de mi boca y también para hacerme cargo”, expresó en el comienzo Nico Sánchez.

“El audio lo hice yo. Es un audio que envié a mi círculo íntimo, no me enojo con ellos. Es un error mío, no me había sucedido nunca y me servirá de aprendizaje“, prosiguió contando el auxiliar de Fernando Ortiz.

Luego, le ofreció sus disculpas a Martino: “Al hacerse público el audio, mucha gente puede sentirse ofendida. A Martino no lo conozco, pero me dirigí hacia él de una manera irrespetuosa y le ofrezco mis disculpas“.

“Espero que sepa entenderme. Yo soy argentino como ellos y voy a defender siempre a mi club. Sin nada más que agregar, acá estoy para poner la cara y hacerme cargo”, finalizó Nico Sánchez en el video que compartió en redes sociales.