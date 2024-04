Continúa la polémica por lo sucedido en la zona de vestidores tras el duelo entre Inter Miami y Monterrey, donde Lionel Messi fue el gran protagonista. En las últimas horas, filtraron un audio revelador de Nico Sánchez, auxiliar del cuerpo técnico de Rayados, donde cuenta detalles de lo sucedido tras el juego de la Concachampions.

En dicho audio, el exfutbolista del equipo regiomontano, relató lo sucedido en la puerta del vestidor del árbitro del encuentro, donde Messi y Tata Martino llegaron para increpar al juez. Nico Sánchez destacó que nunca vio de esa manera al futbolista argentino, “el enano estaba endemoniado”.

Además, el auxiliar de Rayados destacó que con este audio lo que busca es aclarar cómo se generó el conflicto que tuvo a Lionel Messi como el actor principal. “Sí, me quiso pelear Messi. No creo que haya querido pegar porque me hubiera pegado, pero me puso el puño a un centímetro de la cara, creo que estaba buscando mi reacción”, contó Sánchez.

Nico Sánchez detalló cómo se generó la bronca con Messi

El ex capitán de Monterrey reveló que se cruzó al astro argentino en la entrada del vestuario del árbitro, cuando los jueces llegaron, él junto al Tata Martino le comenzaron a reclamar vehementemente. Ante esta situación, Nico Sánchez, se dirigió a los comisionados de CONCACAF aludiendo que si ellos hacían lo mismo, recibirían un castigo severo y allí se armó la bronca.

En ese momento, Martino salió al cruce del auxiliar de Rayados y luego se le sumó Messi. “Me quería comer crudo, yo ni lo miraba, pero el enano estaba endemoniado, me puso el puño al lado y me dijo ‘quién te pensás que sos’”, describió Nico Sánchez. Luego de eso, la situación se calmó y, según lo relatado, no pasó a mayores.

¿Puede ser sancionado Messi tras los disturbios?

Tras lo ocurrido en la zona de vestidores, los directivos de Rayados hicieron una presentación formal ante la CONCACAF para pedir que tome medidas en lo sucedido. De acuerdo al reglamento, Lionel Messi podría ser suspendido o multado, ya que no estaba autorizado para estar en esa zona del estadio, al no ser parte del juego.

De momento, no ha habido información oficial en relación con las presentaciones, tanto del árbitro del encuentro como de Rayados. La directiva del equipo regio espera tener una respuesta antes de que se dispute el partido de vuelta de esta llave de cuartos de final, que será el miércoles 10 de abril en el Estadio BBVA.