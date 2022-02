En el partido correspondiente a la jornada 16 de las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Selección de Ecuador igualó 1-1 ante su similar de Perú en condición de visitante. En un Estadio Nacional de Lima a reventar, con miles de fanáticos ilusionados con el equipo que dirige tácticamente Ricardo Gareca, la noche empezó negra para los locales. Y el culpable fue Michael Estrada, un jugador ligado a la Liga MX.

El centrodelantero de 25 años recibió un pelotazo frontal a la espalda de los centrales dentro del área y resolvió como un verdadero crack. Bajó el balón con una calidad impresionante y definió con frialdad ante la salida de Pedro Gallese, gran arquero que tienen los rojiblancos. Esto sucedió tan solo a los 2 minutos de juego y, con el tanto, le daba la clasificación directa al Mundial a La Tricolor. Sin embargo, Los Incas igualaron el encuentro y todo se definirá en la última fecha FIFA.

Michael Estrada recibió muchísimos elogios por parte de los fanáticos ecuatorianos, quienes están a la expectativa de volver a disputar el torneo internacional de países más importante del mundo después de ausentarse en Rusia. Los que no quedaron para nada contentos fueron los fanáticos del Deportivo Toluca, ya que argumentaron que el nivel que tiene en su Selección no corresponde al que dio en el Infierno.



Cabe resaltar que el atacante se acaba de marchar de los Diablos Rojos con destino a la Major League Soccer: fichó con el DC United, en condición de préstamo con opción a compra. Llegó al conjunto choricero a principios del 2020 y disputó un total de 66 partidos: anotó 17 goles y repartió 5 asistencias. Al no ser tenido en cuenta por Ignacio Ambriz para el Clausura 2022 de Liga MX, tomó la decisión de cambiar de aire y mudarse a los Estados Unidos.

Por supuesto que el Toluca, club dueño de su pase, lo felicitó por el tanto marcado en redes sociales. Y es allí donde los aficionados se expresaron: además de tundir al jugador, también atacaron a la institución por no dar información oficial sobre su inminente salida. "Ojalá así hubiera sentido nuestra camiseta", "Se nota que quiere irse", "Ya no me emocionas Estrada, vete por favor", "Solo en su selección juega bien y mete goles", "Si así jugara en Toluca otro gallo cantaría", "¡Ahí sí pone huevos el cabrón! Que se largue ya", fueron algunos de los comentarios.