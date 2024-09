Marc no ocultó su descontento por el nivel del Boca vs. River y lanzó una crítica al Superclásico del futbol argentino.

Este sábado, el futbol argentino captó muchas miradas del mundo del futbol con el Superclásico entre Boca y River. Finalmente, tras un juego apasionante, el equipo de Gallardo fue quien se quedó con la victoria por 1 a 0 gracias a una anotación de Manuel Lanzini.

Lanzini celebrando su anotación en el Superclásico (IMAGO)

En La Bombonera, la pasión y la entrega estuvieron por encima de la calidad futbolística. Sin embargo, esto no es algo que sorprenda en absoluto, considerando que en el futbol argentino eso es que sucede con frecuencia. No obstante, aún así hubo críticas en redes por el nivel del Xeneize y el Millonario.

La crítica de Marc Crosas al Superclásico de Boca vs. River

Mediante su cuenta de X (ex Twitter), el ex futbolista de Barcelona no se mostró para nada conforme con el nivel mostrado por Boca y River. Tal es así que lanzó una fuerte crítica al Superclásico, y hasta lo comparó con un juego entre clubes de Liga MX y Liga Expansión.

“Al superclásico argentino le sacas la emoción y el relato de sus comentaristas, los papelitos y los cánticos de la Bombonera y te queda un Leones Negros vs Puebla. Ni 3 pases seguidos. Sé de lo que hablo”, publicó Marc en las redes sociales, generando comentarios divididos.

Por un lado, hubo muchas personas que apoyaron a Crosas y también cuestionaron el nivel del futbol argentino. Por su parte, otros criticaron a Marc, afirmando que el pobre nivel del Superclásico se debe a las contantes exportaciones de jugadores a Europa que hacen ambos clubes, tema en el que el futbol mexicano está en deuda.

Como es costumbre, el Superclásico del futbol argentino captó muchas miradas a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, y tal como sucedió con el ex Barcelona, hubo quienes consideraron que el juego entre Boca y River en La Bombonera quedó a deber en cuanto a nivel de juego.