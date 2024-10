La Selección de Brasil atraviesa uno de los peores momentos de su rica historia. Si bien la Canarinha posee más Copas del Mundo que nadie -con cinco- lo cierto es que actualmente está muy lejos de ser esa potencia que solía dominar en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Verdeamarela actualmente ocupa el cuarto lugar de la tabla para clasificar al Mundial de 2026 y algunos nombres de la plantilla ni siquiera juegan en Europa. Sin ir más lejos, en la última jornada comenzaron perdiendo ante Chile y terminaron remontando agónicamente de la mano de dos jugadores del Botafogo.

ver también La tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026

Igor da Cruz convirtió de cabeza el 1-1 parcial justo antes del descanso y luego Luiz Henrique consiguió el gol de la victoria a los 89 minutos. Esta situación expuso todavía más a las figuras de Brasil, como Vinicius o Rodrygo, y el propio presidente de dicho país, Lula Da Silva, cargó contra ellos con una llamativa propuesta.

Publicidad

Publicidad

La inédita propuesta de Lula que excluiría a Neymar y Vinícius de la Selección de Brasil

Este viernes, un día después del ajustado triunfo de Brasil sobre Chile por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Lula Da Silva brindó una entrevista radiofónica y propuso que no convoquen más a jugadores que se desempeñen afuera del país.

ver también ¿Por qué juega Darwin Núñez en Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas si fue suspendido?

“Los que están afuera no son mejores que los que están aquí (en el Brasileirao)“, comenzó diciendo Lula. Y defendió su postura afirmando que “no hay ningún Garrincha ni Romário, solo un montón de jóvenes que aún no son cracks”. Por último, sentenció: “En Brasil hay jugadores buenos y de la misma calidad, entonces den oportunidades a los que están aquí“.

Jugadores de la Selección de Brasil (IMAGO)

Publicidad

Publicidad

Esta medida excluiría de la Selección de Brasil a figuras como Vinicius, Neymar, Ederson, Endrick o Raphinha, entre otros. No obstante, es importante mencionar que, a pesar del deseo de Lula, la decisión final siempre la tendrá el entrenador a la hora de armar la lista de convocados.