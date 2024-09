Boca Juniors sigue su travesía en la actual Liga Profesional y Copa Argentina luego de la enorme decepción de la actuación en la Copa Sudamericana. Pese a ser un ídolo indiscutido, Juan Román Riquelme quedó en el ojo de la tormenta por el mercado de pases tardío que realizó el club.

Tras bajar la espuma luego de la eliminación ante Cruzeiro en Brasil, el Xeneize volvió a ganar en La Bombonera ante Rosario Central y no está lejos del liderato del torneo que hoy encabeza Vélez. En el medio, el máximo mandamás realizó un viaje a México.

Es que el ex futbolista de Barcelona, Villarreal, Selección Argentina, entre otros, fue nominado para su ingreso en el Salón de la Fama Internacional y al hablar se lo vio emocionado tras recordar sus inicios y familia. “Para mí es maravilloso estar acá, porque estoy muy agradecido a la gente de México por el cariño y respeto. Son momentos muy lindos, que uno no va a olvidar nunca”, inició.

Y añadió: “Muchas gracias a la gente que me trata de maravilla cada vez que estoy acá. Yo soñaba con ser futbolista de chiquito, nada más”. “No pensé que iba a tener la suerte que me reconozcan en otro país, que me saluden, me traten con respeto, mucho cariño”, esbozó con una emoción notable.

Además, no se olvidó de su familia: “Es un privilegio estar acá, yo soñaba con ser futbolista de chiquito, nada más”. “Le quería comprar la casa a mi mamá. Es lo único que quería de chiquito, soñaba con eso. Tenía eso en la cabeza, creía que así le podía cumplir”, comentándolo enfrente de su progenitora y hermano presentes en la gala.

¿Qué es el Salón de la Fama del Fútbol Internacional de la FIFA?

Esta iniciativa, ubicado en Pachuca, honra a aquellos personajes que han demostrado una habilidad o repercusión en la historia del fútbol. Esto es, ya sean jugadores, entrenadores, dirigentes o personalidades que hayan trascendido en el deporte más popular con cientos de millones de seguidores en todo el mundo.

