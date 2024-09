La figura de la Roja no estará presente en el choque contra la Albiceleste en el Estadio Monumental.

La Selección Argentina recibirá a Chile desde las 18:00 hs (horario CDM) de este jueves por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. Sin Lionel Messi ni Ángel Di María, los bicampeones de la Copa América buscarán seguir en lo más alto de la tabla de posiciones ante una Roja que también llega con algunas ausencias de peso.

Los comandados por Ricardo Gareca no hicieron un buen papel en el último certamen continental y buscarán cambiar la cara ante uno de los combinados más difíciles de CONMEBOL. Por si fuera poco, lo harán sin algunas de sus figuras como es el caso de Alexis Sánchez.

El experimentado futbolista de Udinese supo ser verdugo de Argentina en la Copa América 2015, cuando se la picó a Sergio Romero en la tanda de penales para decretar el campeonato para Chile. Ahora bien, ¿por qué no jugará esta tarde en el Monumental?

Ni Lionel Messi ni Alexis Sánchez jugarán las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias (IMAGO)

¿Por qué no juega Alexis Sánchez en Argentina vs. Chile por las Eliminatorias Sudamericanas?

A diferencia de otras figuras que no fueron convocadas por Ricardo Gareca, la ausencia de Alexis Sánchez en Argentina vs. Chile se debe a una lesión muscular que todavía no curó al 100% y el cuerpo técnico prefirió resguardarlo.

“Estuve conversando con él durante la mañana, él tenía o tiene ganas siempre de venir, por lo que yo lo conozco, siempre está la intención de él de estar, de decir presente. Tiene una lesión muscular, para liberarlo y tratar de que se recupere bien de la mejor manera, preferí no convocarlo y darle el tiempo para que se recupere bien para todo lo siguiente”, declaró el Tigre sobre Alexis en la previa del cotejo.

