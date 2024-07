La Selección Argentina, con Lionel Messi a la cabeza, irá en busca de su segunda final consecutiva de Copa América. Para ello, tendrá que vencer a Canadá, la gran revelación de la edición 2024 del torneo. En este sentido, conoce los once futbolistas que serán de la partida en cada contrincante.

La ‘Albiceleste’ acumula tres victorias (2-0 vs. Canadá, 1-0 vs. Chile y 2-0 vs. Perú) y un empate (1-1 vs. Ecuador) en lo que va del certamen; mientras que los ‘Canucks’ llevan un triunfo (1-0 vs. Canadá), dos igualdades (0-0 vs. Chile y 1-1 vs. Venezuela) y una derrota (0-2 vs. Argentina) en el transcurso de su participación.

La probable alineación de Argentina ante Canadá:

Emiliano Martínez .

. Gonzalo Montiel .

. Cristian Romero .

. Lisandro Martínez .

. Nicolás Tagliafico .

. Rodrigo De Paul .

. Alexis Mac Allister .

. Giovanni Lo Celso .

. Ángel Di María .

. Julián Álvarez .

. Lionel Messi.

DT: Lionel Scaloni.

Lionel Messi buscará recuperar su mejor versión tras un mal inicio individual [Foto: Getty]

La probable alineación de Canadá ante Argentina:

Maxime Crepeau .

. Alistair Johnston .

. Moise Bombito .

. Derek Cornelius .

. Alphonso Davies .

. Stephen Eustaquio .

. Richie Laryea .

. Jacob Shaffelburg .

. Ismael Kone .

. Cyle Larin .

. Jonathan David.

DT: Jesse Marsch.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Canadá por la Copa América 2024?

El encuentro de semifinales entre la ‘Albiceleste’ y los ‘Canucks’ tendrá lugar HOY martes 9 de julio, desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y comenzará a las 18.00 horas del Centro de México. De aquí saldrá el primer finalista de la competencia continental.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cómo quedará el partido de semifinales de Copa América? ¿Cómo quedará el partido de semifinales de Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Contra quién juega el ganador de Argentina vs. Canadá por la Copa América 2024?

El vencedor de este enfrentamiento se medirá ante el ganador de Uruguay-Colombia, que se verán las caras por la segunda semifinal, a disputarse mañana miércoles 10 de julio, en el Bank of America Stadium de Charlotte.