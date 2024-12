El futuro de Leo Fernández sigue siendo una completa incógnita. El centrocampista uruguayo tuvo un cierre de año magnífico con la playera de Peñarol y, a pesar de su excelente rendimiento, Toluca ve con buenos ojos venderlo porque sabe que podrá obtener unos cuantos millones si lo hace. No obstante, la lista de pretendientes se agranda cada vez más.

Por un lado, el Manya es el principal interesado en que Leo continúe vestido de aurinegro otra temporada, pero lo económico parece ser un obstáculo porque el club uruguayo no está cerca de alcanzar los 7 millones de dólares que pretende Toluca para desprenderse de la totalidad del pase de Fernández.

ver también Presidente de Peñarol sorprende con un particular pedido mientras se define el futuro de Leo Fernández

Asimismo, desde hace varios días se sabe de un fuerte interés proveniente del futbol de Qatar, un país que posee mayor capacidad financiera, pero que no se antoja como un destino atractivo para Leo desde lo deportivo. No obstante, en los últimos días también se sumó otro pretendiente a la lista: River Plate. De hecho, el Millonario ya mandó una primera oferta y se encuentran en negociaciones con Toluca.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, al jugador surgido en Fénix se lo vio completamente relajado a la espera de la resolución de su futuro. Más precisamente, su pareja –Victoria Mazzoni– publicó una foto de Leo Fernández pescando a la orilla de lo que parece ser un lago, alejado completamente del mundo del futbol mientras su nombre acapara todos los portales.

La historia de Instagram de Victoria Mazzoni, la pareja de Leo Fernández

ver también Operativo Leo Fernández: Peñarol podría incluir dos jugadores que le interesan al Toluca

Los presidentes de Peñarol y River Plate platicaron entre sí en medio de la disputa por Leo Fernández

Publicidad

Publicidad

Ignacio Ruglio habló con un medio uruguayo y reveló que se comunicó vía chat con Jorge Brito, mandamás de River Plate, por Leonardo Fernández. “Le dije: ‘Qué hacés, Jorge. No me compliques la vida que tenés 500 jugadores…’. De ahí para abajo…”, reveló el presidente de Peñarol, dando a entender que no iba a dar más detalles del diálogo. No obstante, también confesó que su decisión de comunicarse con el equipo argentino era para saber si Leo es un jugador prioritario para ellos o no.