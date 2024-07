La Selección Mexicana finalizó con una gran decepción su camino en la Copa América 2024. Con una sola victoria ante Jamaica, sumado a una derrota ante Venezuela y un empate ante Ecuador, el conjunto nacional le dijo adiós al certamen continental de manera tempranera, puesto que se quedó fuera de la competencia en fase de grupos.

En base a esto, la histórica dupla de TV Azteca, conformada por Christian Martinoli y Luis García, realizó un crudo análisis tras la eliminación del equipo de Jaime Lozano. Al respecto, no solo se quedaron con lo que ocurrió dentro del campo de juego del State Farme de Glendale, Arizona, sino que fueron más allá y hablaron sobre las distintas causas que generaron esta decepción para el futbol mexicano.

La dupla no se ahorró en críticas para la directiva el cuerpo técnico y los jugadores. (Imago)

Por un lado, García afirmó que “la Copa América confirma lo lastimado que está el futbol mexicano. A nivel dirigencial siguen creyendo y vendiendo cosas que no son, toman decisiones equivocadas y luego las protegen haciéndoles creer que vamos bien“.

En tanto, Martinoli complementó esta opinión y agregó: “A largo plazo no se ve ni por donde el equipo mexicano pueda mejorar (…) la FMF se tiene que enterar, salvo Duilio Davino, los demás de futbol me parece que saben poco y nada. La FMF no es un canal de televisión, tiene demasiado dinero pero falta capacidad, decisiones, dirección y talento. El futbol se juega con talento y México tiene muy poquito”.

Críticas al equipo y cuerpo técnico

En tanto, el binomio también apuntó sus críticas hacia los futbolistas y el cuerpo técnico. En ese sentido, García comentó que al Tri “no le sobra talento” y que lejos está de poseer integrantes “de nivel mundial”.

“Es un equipo al que no le sobra talento, necesita jugar al máximo de sus posibilidades porque sino no va a pasar absolutamente nada. Se le ganó a un equipo de la Copa Oro, ni más ni menos, esa es la realidad del futbol mexicano”, dijo el ‘Doctor’.

Asimismo, ambos coincidieron en que la Selección Mexicana debe trabajar para “evitar hacer el fracaso” en el Mundial que organizará junto con Estado Unidos y Canadá en 2026.

“México se tiene que rearmar desde el fondo, tiene que evitar hacer un escandaloso fracaso en la Copa del Mundo 2026, en la que se lo va a arropar. Tiene dos años para evitar hacer el fracaso”, concluyeron.

