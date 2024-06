Una vez más, la Selección Mexicana dejó mucho que desear, y complicó su situación en la Copa América 2024. Sin embargo, todo podría haber sido diferente si el penal de Orbelín terminaba al fondo de la red. Y tal como lo hicieron todos los mexicanos, Edson Álvarez vivió el momento del fallo con mucho nerviosismo.

El primero en golpear fue la Vinotinto, quien lo hizo mediante los pies de Salomón Rondón. Es por eso que, estando en desventaja en el marcador, el Tri salió con todo en busca de un empate que lo deje bien posicionado en el Grupo B. Finalmente, el mismo no llegó, aunque estuvo cerca.

Resulta que cerca del final del partido, el silbante del juego sancionó un penalti a favor de México por una mano en el área de Venezuela. Sin embargo, y a pesar de la ilusión que generó la sanción, Orbelín Pineda terminó ejecutando de forma débil, ayudando así al arquero a detenerlo.

Y al igual que todos los aficionados presentes en el estadio y todos los mexicanos en general, Edson Álvarez se mostró muy nervioso. El capitán, quien no podrá volver a jugar en la Copa América, estuvo en la grada alentando al equipo. No obstante, no pudo ocultar el nerviosismo en el momento del penalti.

Tal es así que Edson no vio la ejecución, sino que se tapó los ojos con su mano. Recién luego de la parada del portero el mediocampista se destapó el rostro, sacando a relucir toda su preocupación por la situación del equipo en esta Copa América 2024.