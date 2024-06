La Selección de Bolivia y de la Panamá comparten el grupo C junto con dos duros rivales como Estados Unidos, anfitriona de la Copa América 2024, y Uruguay, candidata al título continental. Por la fecha 3, en la jornada de definición de la fase inicial, el conjunto panameño y el del altiplano cerrarán su participación de la zona de grupos con un vibrante duelo entre sí.

El conjunto boliviano, dirigido por el brasileño Antonio Carlos Zago, llegó a la Copa América 2024 con una performance para el olvido, cayendo ante Ecuador y Colombia por 3-1 y 3-0 respectivamente. Panamá, en tanto, jugó tres amistosos antes del puntapié inicial del campeonato continental, en los que venció a 2-0 a Guyana, 3-1 a Montserrat y cayó 1-0 con Paraguay

¿Cuándo juegan Bolivia vs Panamá y en qué estadio?

Bolivia y Panamá se medirán el próximo 1 de julio en simultáneo con el encuentro entre Uruguay y Estados Unidos, ya que los duelos de la fecha 3 se desarrollan a la par para evitar especulaciones con los resultados.

En cuanto a sede, el duelo se dará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, estadio que posee una capacidad límite de 25.500 espectadores y que es la casa del Orlando City en la MLS y del Orlando Pride en la NWSL. Allí se jugó la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020 y la Copa América 2024 es su primera competencia internacional en la que es sede. Además de este encuentro, el estadio ubicado en Orlando albergará el duelo entre Canadá y Chile del grupo A.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Panamá por la Copa América 2024?

Argentina: 22.00 horas.

22.00 horas. Brasil: 22.00 horas.

22.00 horas. Uruguay: 22.00 horas.

22.00 horas. Bolivia: 21.00 horas.

21.00 horas. Chile: 21.00 horas.

21.00 horas. Paraguay: 21.00 horas.

21.00 horas. Venezuela: 21.00 horas.

21.00 horas. Estados Unidos: 21.00 horas (ET) / 18.00 horas (PT)

21.00 horas (ET) / 18.00 horas (PT) Colombia: 20.00 horas.

20.00 horas. Ecuador: 20.00 horas.

20.00 horas. Perú: 20.00 horas.

20.00 horas. México: 19.00 horas.

19.00 horas. Costa Rica: 19.00 horas

¿En dónde ver la transmisión de Bolivia vs Panamá por Copa América 2024?

En Estados Unidos, el partido podrá verse por Fox Sports en inglés, además por Univision, TUDN y UniMas en español. Por otro lado, vía streaming por Fubo, ViX y Fox Sports App. Mientras que en México la transmisión estará a cargo de Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 en TV. Mientras que por streaming se podrá ver por TUDN y ViX Premium.

En territorio boliviano, el cruce copero también se podrá ver por las señales de DSports y DGo, y además, se podrá seguir por la pantalla de Unitel, la otra cadena con los derechos televisivos del juego. En Uruguay también será posible sintonizarlo a través de Dsports y DGo.

Historial entre Bolivia y Panamá antes de la Copa América 2024

Panamá y Bolivia se vieron las caras en 6 oportunidades en toda la historia, con la particularidad de que todas ellas fueron en el siglo XXI. El historial se encuentra a favor de Panamá, ya que ganaron en 4 ocasiones. Bolivia lo hizo en dos partidos y nunca empataron. Por Copa América se midieron en la edición 2016, también disputada en Estados Unidos, y los panameños se quedaron con el triunfo por 2 a 1.

La lista de convocados de Bolivia para la Copa América 2024:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensores: Adrián Jusino (The Strongest), Diego Medina (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Atlético Ponte Preta), Marcelo Suárez (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (FC Baltika Kaliningrad), Yomar Rocha (Bolívar).

Mediocampistas: Adalid Terrazas (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC), Fernando Saucedo (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito), Jaume Cuéllar (Barcelona B), Leonel Justiniano (Bolívar), Lucas Chávez (Bolívar), Miguel Terceros (Santos), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest).

Delanteros: Bruno Miranda (The Strongest), Carmelo Algarañaz (Bolívar), César Menacho (Blooming).

Los convocados de la Selección de Panamá para la Copa América 2024

Arqueros: Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv). Luis Mejía (Nacional de Uruguay), César Samudio (CD Marathón).

Defensores: Eduardo Anderson (Saprissa), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (FC Kosice), Iván Anderson (Fortaleza), Michael Murillo (Olympique Marsella), César Blackman (Slovan Bratislava), Edgardo Fariña (Municipal), Roderick Miller (Turan Tovuz IK), Omar Valencia (NY Red Bulls).

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), Cristian Martínez (Al-Jandal SC), José Luis Rodríguez (FC Famalicão), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC), Jovani Welch Académico (Viseu FC), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh), Carlos Harvey (Minnesota United), Abdiel Ayarza (Cienciano), César Yanis (AD San Carlos), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba).

Delanteros: Ismael Díaz (Universidad Católica de Ecuador), José Fajardo (Universidad Católica de Ecuador), Eduardo Guerrero (Zorya Lugansk).

*Anibal Godoy, jugador de Nashville SC, se lesionó y fue considerado baja para el resto del certamen.