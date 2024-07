Ya sin chances de luchar por la Copa América 2024, Uruguay y Canadá se enfrentan este sábado en el juego correspondiente al tercer y cuarto puesto. Lejos de carecer de importancia, será un partido que tanto uno como el otro saldrán a ganar para finalmente quedarse con esa medalla de bronca.

En semifinales, Uruguay cayó frente a Colombia en un juego que tuvo todo tipo de emociones. Por su parte, Canadá perdió frente a Argentina, ocurriendo así lo que todos esperaban que sucediera. Sin embargo, ambos tienen la oportunidad de finalizar su participación en la Copa América con una alegría.

¿Dónde están jugando Uruguay y Canadá por la Copa América 2024?

El juego correspondiente al tercer y cuarto puesto entre Uruguay y Canadá es en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte. Tiene una capacidad para 74500 espectadores, y allí hacen de local Charlotte FC de la Major League Soccer y los Carolina Panters de la NFL.

El Bank of America Stadium alojará su segundo juego de la Copa América (IMAGO)

Este estadio no había recibido ningún partido de la Copa América 2024 hasta antes de las semifinales. De hecho, el Uruguay vs. Colombia fue el primer juego del torneo en disputarse allí. Ahora, el Bank of America Stadium alojará el anteúltimo duelo de esta edición del certamen.

¿Dónde es la final de la Copa América 2024?

La final de la Copa América 2024 será en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami. El mismo tiene una capacidad para 75500 espectadores.

