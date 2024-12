Real Madrid recibe a Sevilla desde las 09:15 hs (CDMX), en el estadio Santiago Bernabéu, por la Jornada 18 de LaLiga de España 2024-25. Tras consagrarse campeón de la Copa Intercontinental frente a Pachuca, los comandados por Carlo Ancelotti buscarán cerrar el año con un triunfo que los coloque en la segunda posición de la tabla, por detrás de Atlético de Madrid y por encima del FC Barcelona.

El Merengue tuvo un primer semestre irregular, pero aún así puede culminar el 2024 peleando en todos los frentes. No obstante, para el cotejo de este domingo no contará con algunas de sus figuras, como el caso del lesionado Vinicius o Luka Modric, quien no figura en el equipo titular de Carletto.

No obstante, a diferencia del caso de Vini, la razón por la cual Modric no aparece en el once inicial es méramente táctica. El experimentado futbolista croata no sufre ninguna dolencia y fue enviado al banquillo de suplentes. De esta manera, el centro del campo quedó conformado por Federico Valverde, Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Luka Modric integra el banco de suplentes vs. Sevilla (GETTY IMAGES)

La alineación de Real Madrid vs. Sevilla

Thibaut Courtois

Lucas Vázquez

Aurélien Tchouaméni

Antonio Rüdiger

Eduardo Camavinga

Federico Valverde

Dani Ceballos

Jude Bellingham

Rodrygo

Brahim Díaz

Kylian Mbappé

DT: Carlo Ancelotti