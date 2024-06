La Selección Mexicana ya se encuentra en Los Ángeles a la espera de lo que será su segundo desafío en el Grupo B de la Copa América 2024 frente a Venezuela. En su llegada a la popular ciudad, el plantel del Tri se encontró con una gran cantidad de aficionados que fueron a alentarlo en las afueras del hotel donde se concentran los jugadores y el cuerpo técnico.

Una de las fanáticas que se presentó en ese lugar fue Alejandra, una adolescente originaria de Los Ángeles que es hija de padres mexicanos. La joven esperaba especialmente a Carlos Acevedo, para quien tenía preparados un ramo de flores y una playera del Tri para ser autografiada por el portero de Santos Laguna.

Carlos Acevedo le regaló dos boletos a la fanática que le obsequió un ramo de flores. (Imago)

El enterarse de esto, el futbolista de 28 años que fue convocado por Jaime Lozano tras la lesión de Luis Malagón se acercó a la aficionada y no solo le firmó el jersey y se tomó una foto con ella, sino que también le obsequió un par de boletos para asistir al SoFi Stadium de Inglewood y ver el encuentro entre México y Venezuela.

“Empecé a jugar futbol por él”

Tras este sorprendente suceso, Alejandra contó cómo se preparó para conocer a uno de los guardametas de la Selección Mexicana y lo que sintió al conocerlo personalmente.

Al respecto, afirmó: “Venía precisamente a verlo a él. Por dos años he querido conocerlo, en el cuarto practicaba todo lo que iba a decir y lo que iba a hacer; ahora que estuvo frente a mí no hice nada de lo que practiqué. No le dije nada, pero se me hizo realidad darle las flores”.

Asimismo, reveló su asombro por el obsequio recibido y comentó que comenzó a practicar futbol por el propio Acevedo. “Nunca esperé que me diera los boletos, pero se hizo realidad lo que llevaba pidiendo durante dos años. No sé que pensar, aún estoy como en shock. Empecé a jugar futbol por él. Es mi regalo de 16 años”, concluyó.