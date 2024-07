Uruguay y Brasil es uno de los clásicos históricos del futbol y este sábado jugarán un nuevo partido decisivo. El duelo será por los cuartos de final de la Copa América 2024, y el mismo se llevará a cabo a partir de las 19:00hs (Ciudad de México) en el Allegiant Stadium de Nevada.

Uruguay logró puntaje ideal en el Grupo C tras vencer a Panamá por 3-1, a Bolivia por 5-0 y a Estados Unidos por 1-0. La última vez que la Celeste jugó una semifinal en este torneo fue en la edición de 2011 y deberá superar a Brasil para volver a dicha instancia.

Por el lado de la Verdeamarela, el equipo de Dorival Júnior no se encuentra de la mejor manera pero no deja de ser Brasil. Además, el entrenador no podrá contar para este partido con Vinícius Jr por suspensión. La Canarinha salió segunda en el Grupo D tras empatar con Costa Rica y Colombia y ganarle a Paraguay.

La probable alineación de Uruguay para enfrentar a Brasil por los cuartos de final de la Copa América 2024

Sergio Rochet

Nahitan Nández

Ronald Araújo

Mathías Olivera

Matías Viña

Manuel Ugarte

Federico Valverde

Nicolás De La Cruz

Facundo Pellistri

Darwin Núñez

Cristian Olivera

DT: Marcelo Bielsa

La probable alineación de Brasil para enfrentar a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América 2024

Alisson

Danilo

Eder Militao

Marquinhos

Wendell

Joao Gomes

Bruno Guimaraes

Lucas Paquetá

Raphinha

Rodrygo

Savinho

DT: Dorival Júnior