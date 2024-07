Luego de muchos días consecutivos de doble jornada de Eurocopa (turno mañana) y Copa América (turno tarde), el futbol de selecciones pondrá pausa por un día antes de su reanudación y tendrá descanso este miércoles 3 de julio, donde la agenda futbolera se verá modificada.

¿Por qué no hay Copa América ni Eurocopa HOY miércoles 3 de julio?

Este miércoles no habrá acción en ambas competencias internacionales, ya que ambas competiciones acaban de definir sus clasificados a cuartos de final, y entre una instancia y otra se deja una jornada vacía de por medio para que los equipos tengan el descanso necesario.

Los cuartos de final de la Copa América comenzarán este jueves a las 19.00 horas del Centro de México (Argentina vs. Ecuador), mientras que la misma fase de la Euro dará inicio este viernes a las 10.00 horas CDMX (España vs. Alemania y un rato más tarde, Portugal vs. Francia).

Hoy no habrá partidos de Copa América, que se prepara para Cuartos [Foto: Getty]

¿Qué partidos se podrán ver HOY miércoles 3 de julio en TV en México?

La agenda televisiva de esta jornada ofrece encuentros de tres tipos de torneos diferentes: la Serie Río de la Plata (una competencia de preparación de invierno con amistosos de equipos importantes del futbol sudamericano), la Major League Soccer (Primera División del futbol de los Estados Unidos), y el Brasileirao (Primera División del futbol de Brasil).

ver también Cuartos de Final de la Copa América 2024: Fechas, horarios y sedes de los partidos

Agenda de partidos en TV en México para HOY miércoles 3 de julio:

Serie Río de la Plata:

San Lorenzo vs. Progreso: 12.00 horas por Star+ y Disney+ Premium.

12.00 horas por Star+ y Disney+ Premium. América de Cali vs. Deportivo Pereira: 17.00 horas por Star+ y Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad

Major League Soccer:

Colombus Crew vs. Nashville SC: 16.30 horas por Apple TV.

16.30 horas por Apple TV. Charlotte FC vs. Inter Miami: 17.30 horas por Apple TV.

17.30 horas por Apple TV. DC United vs. FC Cincinnati: 17.30 horas por Apple TV.

17.30 horas por Apple TV. Toronto FC vs. Orlando City: 17.30 horas por Apple TV.

17.30 horas por Apple TV. New York City vs. Montreal Impact: 17.30 horas por Apple TV.

17.30 horas por Apple TV. New England Revolution vs. Atlanta United: 17.30 horas por Apple TV.

17.30 horas por Apple TV. Chicago Fire vs. Philadelphia Union: 18.30 horas por Apple TV.

18.30 horas por Apple TV. Minnesota United vs. Vancouver Whitecaps: 18.30 horas por Apple TV.

18.30 horas por Apple TV. St Louis City vs. San José Earthquakes: 18.30 horas por Apple TV.

18.30 horas por Apple TV. Real Salt Lake vs. Houston Dynamo: 19.30 horas por Apple TV.

Brasileirao: