El ex árbitro nacional, que dirigió en el Mundial 2002, afirmó que el silbante Mario Escobar debió haber cobrado un penal a favor de México.

La actuación del arbitraje guatemalteco Mario Escobar estuvo bajo la lupa luego del empate 0-0 entre México y Ecuador que eliminó al Tri de la Copa América 2024. El centroamericano debió resolver más de una situación polémica que podría haber favorecido al conjunto de Jaime Lozano, el cual finalmente se quedó sin nada.

Una de estas acciones ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en Glendale, Arizona. Luego de un centro de Julián Quiñones, César Huerta realizó un envío al centro del área que rebotó en el brazo izquierdo de Piero Hincapié para que todo México reclamara penal. Sin embargo, Escobar dejó continuar las acciones y, tras una breve revisión del VAR, reanudó el juego sin advertir ningún tipo de irregularidad.

Quien no estuvo de acuerdo con esta observación fue Felipe Ramos Rizo, ex colegiado mexicano el cual representó al país en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. El otrora silbante dejó bien en claro su juicio sobre esa acción con una concisa publicación en X (ex Twitter), donde escribió “penal” junto a un video de la jugada.

Cabe destacar que México pidió otros dos penales por sendas manos de Félix Torres en el primer tiempo y Alan Franco al minuto 93. No obstante, el guatemalteco hizo caso omiso a las quejas y no otorgó la pena máxima, la cual si pitó a los 96 minutos por un supuesto contacto del mencionado Félix Torres sobre Gullermo Martínez. Finalmente, Escobar, a instancias del VAR, corrigió el fallo y lo cambió por tiro de esquina para el equipo nacional.

“Fue un arbitraje de bajo nivel”

Las opiniones de Felipe Ramos Rizo no quedaron solamente en un posteo de redes sociales. Luego de terminado el encuentro, realizó un análisis pormenorizado de la actuación de Mario Escobar en el programa Futbol Picante.

Al respecto, el hoy comentarista y analista de ESPN no se mostró para nada conforme con lo exhibido por el centroamericano, cuyo arbitraje calificó como “muy irregular, de bajo nivel”.

Para Felipe Ramos Rizo, el arbitraje de Escobar fue “irregular y de muy bajo nivel”. (Imago)

“El arbitraje fue malo para los dos lados, hay un penal que no se sanciona, pero también hay una expulsión que no hacen de (Luis) Chávez al minuto 52′(…) fue un arbitraje muy irregular, de muy bajo nivel y en mi opinión, como ha sido durante todo el torneo”, argumentó.

