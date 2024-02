En el duelo entre Cruz Azul vs Atlético San Luis por el Clausura 2024, se dio el primer enfrentamiento de Julio César Domínguez contra su ex equipo. En la previa del encuentro, Charly Rodríguez pidió a la afición respeto por su ex compañero. El futbolista defendió los colores de la Máquina durante 17 temporadas y dejó un gran legado.

Cata Domínguez abandonó Cruz Azul en el pasado verano en medio de declaraciones cruzadas, la afición de los celestes no tomó bien su salida y se lo recriminaron en el campo de juego. El futbolista recibió una lluvia de abucheos cada vez que tocaba el balón, tras el encuentro, el jugador fue consultado sobre lo sucedido.

A pesar que destacó que tiene un cariño especial por Cruz Azul, Cata Domínguez no esquivó a los abucheos del público de la Máquina y destacó que no le da importancia. “Yo no soy quien para juzgar. Cada persona está en su derecho. No le doy importancia”, sentenció el ahora futbolista de Atlético San Luis.

Cata Domínguez y su gran legado en Cruz Azul

Muchos recuerdos deben haber movilizado a Cata Domínguez al enfrentarse a Cruz Azul, es que el futbolista dejó toda una vida en la Noria. Destacó lo que sintió al regresar al Estadio Azul. “Fue bonito volver después de tantos años que jugué acá. Una nostalgia bonita”, confesó el defensa.

El 10 de septiembre de 2006, Cata Domínguez debutó en Cruz Azul, en total jugó 655 partidos y obtuvo ocho títulos, toda una vida defendiendo los colores de la Máquina. Por eso sorprendió mucho la forma en que la afición abucheó al defensor. A pesar de eso, el futbolista no se olvida de su huella en el club.

“Sé lo que hice en Cruz Azul, dejé historia y un legado, a eso nadie me lo va a quitar”. Cata Domínguez