Tras un campeonato lejos de las expectativas de un equipo de la grandeza e historia que lo caracteriza, Cruz Azul trabaja en la pretemporada de cara al Apertura 2023 para intentar volver a los primeros planos dentro de la Liga MX. El lugar escogido fue Ixtapa Zihuatanejo, donde aprovechará para ejercer las labores en la correspondiente playa, una etapa fundamental en la preparación.

Su llegada fue en medio del Clausura 2023, pero de todos modos esta será la primera vez que Ricardo Ferretti no solamente tendrá tiempo de preparación de idea de juego a implementar, sino también que tomará decisiones en cuanto a la conformación del plantel. Allí es donde varias fichas ya fueron descartadas, como también los objetivos en el mercado de fichajes en cuanto a incorporaciones.

En ese sentido, quien se encargó de hablar sobre la plantilla de turno fue Jesús Corona, ya que recientemente hubo un día destinado por parte del Cruz Azul para los medios de comunicación presentes en la pretemporada. Entre sus declaraciones, el arquero de la “Máquina Cementera” deslizó, sin querer, el futuro de Rafael Baca en el plantel.

Jesús Corona anunció el futuro de Rafael Baca dentro de Cruz Azul

“Sabemos también que ha habido jugadores que ya llevaban bastantes años en el equipo, que siempre han sido entregados, comprometidos. Como lo has dicho (el reportero), el ‘Cata’ Domínguez, (Rafael) Baca, también, que ya no pertenece al club”, así fueron las palabras textuales de parte del guardameta histórico Corona sobre Baca, quien no formó parte de la expedición en la pretemporada.

Recordemos que hasta el momento no hubo una comunicación oficial de Cruz Azul sobre la actualidad y futuro del mediocampista de 33 años, pero el periodista de Fox Sports David Espinosa se encargó de aclarar un poco más sobre ello. “Efectivamente a Rafael Baca le dijeron que no entra en planes, pero no está confirmada al 100 su salida. Mientras analiza algunas opciones lejos de La Noria, también se mantiene firme en que tiene contrato hasta fin de año“, sostuvo en Twitrer.