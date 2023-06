En una sorpresiva decisión, Cruz Azul ha decidido rescindir el contrato del talentoso mediocampista Rafael Baca seis meses antes de su fecha de vencimiento. Esta medida forma parte de la reestructuración que la directiva celeste ha llevado a cabo en su plantilla durante este verano, donde jugadores experimentados como Julio César Domínguez, José de Jesús Corona y otros también han sido dejados de lado.

Polémicas en la Dirección Deportiva

Sin embargo, la forma en que la directiva del club ha manejado este proceso no ha sido la más adecuada, especialmente en el caso de Rafael Baca. A pesar de que el contrato de Baca con La Máquina expiraba el 31 de diciembre de 2023, el club no tenía planes de contar con él para el Apertura 2023. Ante esta situación, la directiva de Cruz Azul buscó encontrarle acomodo en otro equipo, pero al no recibir ofertas formales, decidieron rescindir su contrato sin previa consulta al jugador.

La salida forzada de Baca

Esta decisión no fue bien recibida por Rafael Baca, quien expresó su desacuerdo con la forma en que se manejó su salida. Incluso, se reporta que fue retirado de las instalaciones de Cruz Azul por la fuerza, ya que la directiva le negó el acceso al club y envió personal de seguridad para escoltarlo fuera de las instalaciones, según reportó León Lecanda, reconocido reportero de ESPN.

Una Relación Rota

A pesar de haber formado parte del equipo celeste durante nueve años, la relación entre Rafael Baca y la afición, así como con el club, parecía estar fracturada. Esto quedó evidenciado cuando se anunció su salida, ya que los aficionados cementeros celebraron su partida. Parece que los lazos que unían a Baca con la institución se habían desgastado, y su salida se percibió como una decisión positiva por parte de la afición.

Bajas Importantes en Cruz Azul

Con la salida de Rafael Baca, el mediocampista se une a una lista de bajas destacadas en el equipo de Cruz Azul. Jugadores como Michael Estrada, Gonzalo Carneiro, Ramiro Funes Mori, Julio César Domínguez, Jaiber Jiménez, Joaquín Martínez y Jordan Silva también han dejado el club. Esta reestructuración en la plantilla demuestra la determinación de la directiva celeste por renovar y fortalecer al equipo de cara a los próximos retos deportivos.

El futuro de Rafael Baca ahora está en el aire, y será interesante ver en qué equipo continuará su carrera y cómo se desarrollará su relación con los fanáticos y el nuevo club al que se una.