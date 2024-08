La Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX llegó a su fin y, como pasa al final de cada fecha, siempre hay equipos que salen mejor parados que otros para la jornada siguiente. Este fin de semana hubo resultados que dejaron contentos a unos y desilusionados a otros.

En el caso de los grandes ganadores de la Jornada 5, uno de los que terminó el fin de semana de la mejor manera fue Cruz Azul, que venció 2-0 a Querétaro y mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones. La Máquina Cementera acumula cuatro victoria y una igualdad.

Otros dos equipos que también tuvieron un gratísimo fin de semana fueron Atlas y Puebla. Los Zorros vencieron a un competitivo Pumas que aspira a ser animador, pero el cuadro rojinegro lo bajó a tierra y tomó impulso para escalar hasta la quinta posición.

Lo de la Franja va de la mano de una de las grandes decepciones de la fecha, que fue América perdiendo de local. Puebla le ganó por la mínima y se llevó un triunfazo para meterse en zona de playoffs. Rayados es otro que se lleva una gran frustración, al perder el liderato tras que Xolos se lo empate a los 90’+8. Los Gallos también son otro de los grandes perdedores tras tener 6 derrotas en igual cantidad de partidos jugados (adelantó un encuentro).

Los partidos para seguir de cerca en la Jornada 6 del Apertura 2024

Por los diferentes objetivos de unos y otros, hay compromisos que levantan más interés que otros. Los tres encuentros clave de la Jornada 6 son Rayados vs. Toluca el sábado a las 19:00 horas (Ciudad de México), Cruz Azul vs. América (mismo día a las 21:10) y Pumas vs. Tigres (domingo 1/9 a las 17:05).