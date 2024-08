¿Cómo quedó la tabla del Apertura 2024 de la Liga MX tras la Jornada 5?

La Jornada 5 del Apertura 2024 de la Liga MX llegó a su fin tras la victoria de Toluca ante Atlético San Luis y la tabla de posiciones quedó lista al menos hasta el inicio de la próxima fecha. Cruz Azul lidera junto a Rayados pero tiene un partido jugado más por el adelantado ante Puebla.

La Máquina Cementera venció a Querétaro de visitante y se queda con el primer lugar del torneo gracias a una impresionante diferencia de gol. En 5 encuentros convirtió 11 goles y recibió apenas uno. Rayados también tiene 13 puntos pero queda en el segundo lugar por tener 0 en la diferencia de gol.

# Club PTS PJ DIF 1 Cruz Azul 13 5 +10 2 Rayados 13 6 +0 3 Toluca 11 5 +5 4 Tigres 11 5 +5 5 Atlas 11 5 +3 6 Xolos 11 6 +2 7 Pumas 10 5 +5 8 Atl San Luis 8 6 +2 9 Chivas 8 5 +2 10 Necaxa 7 5 +4

Tras Cruz Azul y Rayados, hay un pelotón de equipos con 11 unidades: Toluca, Tigres, Atlas y Xolos, todos bien cerca de los líderes del torneo. Hasta allí, eso son los equipos que entrarían directamente a los Cuartos de Final de los playoffs del certamen local.

Los que de momento entrarían al repechaje serían Pumas, Atlético San Luis, Chivas y Necaxa. Sorprende la ausencia en el Top 10 de América, mientras que los Gallos son el único cuadro que no solo no ganó aún, si no ni siquiera sumó unidades. Además, convirtió solo 3 tantos y recibió 15.

¿Cuándo inicia la Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX?

La Jornada 6 del Apertura 2024 de la Liga MX iniciará el próximo viernes 30 de agosto, cuando Atlético San Luis reciba al Atlas desde las 19:00 horas (Ciudad de México). Ese mismo día también estarán jugando Mazatlán y Puebla desde las 20:00 horas.

