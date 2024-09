Por la Jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul venció en el estadio Ciudad de Deportes a Chivas de Guadalajara por 1-0 y mantiene en solitario como líder del torneo con 22 puntos. De esta manera, dejó atrás a Rayados de Monterrey con 20 puntos y Toluca con 18.

ver también ¡Busca casa! Cruz Azul tiene en mente cinco ubicaciones para construir su nuevo estadio

En conferencia de prensa, Martin Anselmi se refirió a lo que fue el partido: “Jugamos bien la pelota, presionamos, aunque tuvimos algunos desajustes en los que permitimos que ellos tuvieran alguna opción”. Y agregó: “Jugamos un gran primer tiempo. Ya en el segundo hicimos más ajustes, pero con la ventaja ellos crecieron y por momentos nos pudieron igualar”.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, uno de los detalles fue al momento de hablar de la afición de su equipo, enviándole, a su vez, un mensaje a América y Pumas: “Lo hablaba con los jugadores antes de salir del hotel, somos el equipo capitalino que más gente trae a su estadio”. “Estamos muy orgullosos de representarlos, de cómo nos hacen sentir desde la tribuna, esa comunión, evidentemente le llega al corazón del hincha”, afirmó.

También, en un momento triste en lo personal, dedicó unas sentidas palabras: “No me quiero emocionar porque ya lo he hecho en el vestuario. Fue un día muy especial, hoy es el cumpleaños de mi mamá y perdió a su mamá, perdí a mi abuela“. “Me emocioné porque los muchachos me regalaron el triunfo y me lo dedicaron, así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuela”, esbozó con lágrimas en el rostro.

ver también Luis Romo lanza una dura acusación tras la final del Clausura 2024 entre Cruz Azul y América

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul por el Apertura 2024 de la Liga MX?

Tras la gran victoria ante el Rebaño, el cuadro que viste de azul ya se prepara para lo que será la Jornada 10 del torneo. En ese sentido, la Máquina visitará a Pachuca el próximo sábado 28 de septiembre desde las 19:05 horas (Ciudad de México).

Publicidad