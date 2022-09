Cruz Azul tenía todo a favor para sumar su segunda victoria consecutiva bajo la conducción del Potro Álvarez, pero el equipo dejó escapar los tres puntos de manera increíble ante Juárez. Ahora, la Máquina está en una situación sumamente complicada y no tiene margen para equivocaciones en lo que resta de ronda regular en el Torneo Apertura 2022.

Los Cementeros se ubican en el puesto 15 con apenas 12 unidades, por lo que actualmente está fuera del Repechaje de la Liga MX. Es por eso que el duelo de este martes ante Monterrey tiene una enorme importancia para Cruz Azul, que necesita conseguir una victoria para mantener vivo el sueño de meterse en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Luis Abram no continuaría en el club

De acuerdo con el diario Récord, Cruz Azul no tiene intenciones de renovar el contrato de Luis Abram por su bajo desempeño en los últimos meses. La Máquina planea una renovación de su plantilla para el próximo semestre, por lo que el central regresaría al Granada una vez culmine su participación en el Apertura 2022.

"No nos puede volver a suceder"

Luego del empate contra Juárez, Raúl Gutiérrez expresó su enojo por la manera en la que Cruz Azul dejó escapar tres puntos muy importantes para lo que resta del Torneo Apertura 2022. "Frustrado, porque no es lo que planteaste y no es lo que el equipo puede jugar. Eso tenemos que ser muy críticos y claros en que no nos puede volver a suceder con la calidad de la plantilla. Son de esas lecciones que no podemos darla. Era imperativo sumar de a tres y nos vamos con uno", dijo el Potro sobre el partido.