Luego de lo que significó el rotundo fracaso en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, el Cruz Azul trabaja día y noche en lo que será su participación en la próxima temporada. La afición no está para nada contenta, por lo que tanto la directiva como el cuerpo técnico son conscientes de que debe haber un cambio de imagen importante en el 2023.

La Máquina es una de las instituciones que más activa se está mostrando en este mercado de pases, y en la jornada de este martes 8 de noviembre siguen surgiendo rumores sobre este tema. Además, Christian Giménez, referente del club, le puso presión a Gerardo Martino para que convoque al Bebote, quien se está destacando en el Feyenoord.

Chaco Giménez presiona por Santi para Qatar 2022

Gerardo Martino aún no confirma qué centrodelanteros utilizará en el Mundial de Qatar 2022, por lo que Christian Giménez, padre de Santiago, lo quiso ayudar con una sugerencia. "Tengo un poco de ansiedad por conocer la lista para Qatar 2022, y ojalá pueda estar Santiago. Él tiene la mente que asistirá al Mundial. Es goleador de la Europa League. En la lista hay dos delanteros que jugaron muy poco (Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori), pero que son muy buenos. Yo no puedo discutir lo que ha hecho Funes Mori en México o en su carrera, pero no ha demostrado lo mismo (en el Tri) que con Monterrey", señaló Chaco en Marca Claro.

Cruz Azul va por un argentino de Juárez

De acuerdo a la información brindada por Mediotiempo en la columna de Toque Filtrado, los directivos de La Máquina están tras los pasos de un volante de Bravos. Se trata de Matías García, aunque no todo es color de rosas. Toluca también está interesado en su pase y por ahora ambas negociaciones están estancadas.