La crisis deportiva que atraviesa Cruz Azul obliga a la obtención de resultados de manera inmediata. La Máquina marcha cerca del sótano de la clasificación general, y este sábado tendrá un encuentro trescendental por la Liga MX: será nada menos que ante el Club América, quien atraviesa una actualidad muy diferente en el Apertura 2022.

Después del golpe sufrido ante Xolos de Tijuana, Diego Aguirre comenzó a trabajar en recuperar los ánimos y lo que se pueda de nivel futbolistico para intentar imponerse en el Clásico Joven. Y luego de los rumores que hablaban de un ultimátum para el entrenador, en las últimas horas llegó la palabra y el respaldo del presidente deportivo.

Carlos López de Silanes respaldó a Diego Aguirre y le tiró a los jugadores

En declaraciones para W Deportes, el presidente deportivo de Cruz Azul dijo que no han puesto en duda el cargo de Diego Aguirre, y consideró que la críticas también puede ir dirigida hacia el plantel: “Nunca se ha planteado la salida de Diego Aguirre. Confío mucho en Diego porque lo conozco. Creo que están haciendo un buen trabajo y me gustaría llevar las cuentas al final [...] No sólo hay que cuestionar al técnico, también a varios jugadores que no han rendido para un equipo como Cruz Azul"

Posible alineación de Cruz Azul contra América

Pensando en el Clásico Joven ante las Águilas y con algunas dudas sin resolver, Diego Aguirre podría pensar en estos titulaes: Sebastián Jurado; Ignacio Rivero, Juan Escobar, Ramiro Funes Mori, Luis Abram o Alonso Escoboza; Erik Lira, Rafael Baca; Uriel Antuna, Carlos González, Carlos Rotondi; Gonzalo Carneiro o Michael Estrada.