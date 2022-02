A pesar de que algunas de las “estrellas” mexicanas se niegan a ir a la Selección Mexicana cuando se les requiere, hay otro bando que está más que emocionado en formar parte del conjunto azteca y por ello levantan la mano para ser tomados en cuenta, como es el caso de Alejandro Mayorga, quien en su nueva etapa con Cruz Azul, reveló cuál es su verdadero objetivo que quiere conseguir con La Máquina.

En conferencia de prensa, el ex defensa de las Chivas de Guadalajara consideró que su arribo al equipo cementero puede ser el perfecto trampolín que él busca para ser indiscutible con el cuadro comandado por Gerardo “Tata” Martino, por lo que es la razón por la que decidió tomar la oportunidad de llegar a la Noria cuando se abrió la posibilidad junto a Uriel Antuna, con quien arribó al conjunto celeste.

"Es una oportunidad de crecer en lo futbolístico y en lo personal. Evidentemente Cruz Azul es una institución que está haciendo las cosas bien, así que te puedes acercar a selección, puedes tener un llamado de selección, que es algo que deseo demasiado", así lo anotó el ex rojiblanco, quien desea tener los minutos necesarios para que Martino lo voltee a ver y lo contemple para futuras convocatorias.

Mayorga también consideró que la baja regularidad que tuvo con Chivas fue lo que evitó que pudiera hacer historia con el resto de sus colegas que asistieron a los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, en donde el Tri logró colgarse la medalla de bronce comandados por el joven timonel, Jaime Lozano, quien no lo tuvo en el radar por esta escasez de minutos en el campo de juego de la Liga MX.

"En Chivas me faltaron minutos para seguir en el proceso de olímpicos, que era lo más próximo que tenía, estuve en el preolímpico, pero no sé realmente cuál haya sido el motivo, pero lo que sí considero es que la falta de minutos fue algo que me llegó afectar un poco", apuntó, pero ahora tendrá que luchar por la titularidad en la banda de la izquierda con Adrián Aldrete, quien es un indiscutible de los cementeros.