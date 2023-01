La futbolista de La Máquina Femenil eliminó el video después de que estallara el escándalo del Cata Domínguez, pero las redes sociales no la perdonaron.

Norma Palafox se sumó a las filas de Cruz Azul Femenil en el presente mercado de fichajes de invierno, y realizó su debut oficial el pasado sábado ante el América, por la jornada 1 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Días después, la delantera fue envuelta en el polémico tema que explotó en territorio mexicano durante los últimos días.

Después de que el narcotraficante Ovidio Guzmán fuera capturado y haya estallado la violencia en el estado de Sinaloa, el futbolista Cementero, Julio César Domínguez, quedó en el ojo de la tormenta y fue sancionado tras la "narcofiesta" de cumpleaños que le organizó a su hijo y amigos. El propio Cata se encargó de dar un mensaje a la opinión pública, deslindando a la Liga MX y al club de La Noria.

En las últimas horas, las redes sociales se encargaron de exponer un video que Norma Pafalox subió en su cuenta de Tik Tok, portando una gorra, lentes y haciendo mímica de la canción "JGL" de la banda La Adictiva y Luis R. Conriguez, corrido dedicado al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

El video de Norma Palafox con el corrido dedicado al Chapo Guzmán

"Soy un 11, pero me ponen JGL y me alucino”, había escrito en el video la ex jugadora de Chivas, Tuzas y Atlas, la cual se encargó de eliminarlo de su perfil después de que el Cata fuera expuesto por el polémico evento. Sin embargo, las redes se encargaron de exponerla...