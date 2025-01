Red Bull Racing se deshizo de Sergio Pérez a pocos días de finalizar el año y ya es un hecho que el tapatío no comenzará la temporada de 2025 de la Fórmula 1. Pese a sus valiosos aportes en años anteriores, la escudería austriaca tomó la decisión de ponerle fin al contrato de Checo antes de tiempo y ahora su lugar en el equipo será ocupado por Liam Lawson.

Por si fuera poco, en Milton Keynes tampoco consideraron a Pérez para el asiento que había dejado vacante Lawson en RB y optaron por dárselo a Isack Hadjar. De esta manera, Sergio fue excluido de la parrilla para la nueva temporada y su futuro es más que incierto. Ahora bien, en las últimas horas el propio Hadjar brindó unas declaraciones que dejaron en evidencia la diferencia de trato de Helmut Marko con uno u otro piloto.

Durante todo 2024, el histórico asesor de Red Bull presionó para que pilotos jóvenes ocupen el asiento de Checo Pérez y no dejó pasar la oportunidad de criticar al oriundo de Guadalajara mientras las cosas no le salían, un trato muy diferente al que tiene con Lawson o Hadjar, dos de sus protegidos de la academia de juveniles que ahora tendrán su gran chance en la Fórmula 1.

¿Qué dijo Isack Hadjar?

En diálogo con Canal+, Isack Hadjar (nuevo piloto de RB), reveló que Helmut Marko voló hasta Italia para firmar personalmente su contrato y luego expresó: “Le debo mucho. La relación que tengo con él es más que una relación de jefe-empleado. Si las cosas no van bien, no se limita a criticarme. Me respeta como persona y mi forma de abordar el deporte”.

Isack Hadjar correrá por primera vez en la F1 con RB (GETTY IMAGES)

Esto último demuestra que Checo no era de los pilotos favoritos de Helmut Marko y explica que todas aquellas declaraciones que hizo durante la segunda mitad de la temporada tenían la intención de debilitar su imagen para abrirle camino a Liam Lawson e Isack Hadjar, objetivo que terminó logrando con una indemnización mediante para Pérez.

Las posiciones que obtuvo Checo Pérez en sus temporadas con Red Bull