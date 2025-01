Ni Henry Martín, ni otro americanista: Brian Rodríguez reveló a qué jugador mexicano admira más

En tiempos de vacaciones y mercado de fichajes, la actividad se encuentra en pausa hasta que comience nuevamente el torneo Clausura de la Liga MX. La competencia se pondrá en marcha este viernes 10 de enero, pero en la previa no se puede analizar mucho sobre el futbol en sí, por lo que aparecen los momentos para conversar de otras cosas. En este caso, el protagonista fue Brian Rodríguez y es que generó un poco de polémica con unos dichos.

ver también Ni América, ni Cruz Azul: Mhoni Vidente predijo a los tres equipos protagonistas del Clausura 2025 de Liga MX

En medio de una entrevista con el sitio oficial de América, Rodríguez respondió algunas preguntas de los aficionados y le tocó una complicada. Uno de los fanáticos le consultó a que jugador, de los que haya compartido campo de juego, admira más y Brian no dudó en responder.

Brian Rodríguez y el jugador al que más admira

El elegido fue Carlos Vela y es que Rodríguez compartió con el ex de la Selección Mexicana en Los Ángeles. Allí, siendo capitán y referente del club de California, fue uno de los que más ayudó a Brian a integrarse al grupo y demás, por lo que es algo que el uruguayo no olvida. Y como para hacerlo, si cuando llegó a Estados Unidos tenía apenas 18 años.

Publicidad

Publicidad

“Lo admiro mucho porque me ayudó muchísimo cuando puede salir de mi país al exterior y fue el primero que me acopió a la ciudad que estaba y me ayudó muchísimo. Tengo mucho aprecio por él y su familia”, expresó Rodríguez.

La particularidad es que no eligió a alguno de sus compañeros con los que se acaba de consagrar campeón de la Liga MX hace apenas unas semanas, pero lógicamente que la explicación de Rodríguez va más allá de lo futbolístico y es que el uruguayo puso en la mesa el aspecto personal y es ahí donde Vela marca la diferencia.

Publicidad

Publicidad

ver también La Inteligencia Artificial predijo los resultados de la Jornada 1 del Clausura 2025 de la Liga MX

Actualmente, Vela se mantiene en el equipo Los Ángeles en la MLS listo para una nueva temporada en la que intentará cambiar la cara con un conjunto que supo competir y muy bien en los últimos años de la Major League Soccer. Por el lado de Rodríguez, la ilusión será mantener el gran nivel de la institución azulcrema que permita ilusionarse con el tetracampeonato.