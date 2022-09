Tras la llegada de Raúl el Potro Gutiérrez como director técnico interino, la Máquina del Cruz Azul ha tenido una reacción que le ha permitido colocarse entre los aspirantes a clasificar al Repechaje del torneo Apertura 2022, y en esa remontada ha sido clave el delantero uruguayo Gonzalo Carneiro.

En su primer torneo en el futbol mexicano, Gonzalo Carneiro ha marcado tres goles, todos en la etapa de Raúl el Potro Gutiérrez como entrenador, ante Juárez, Mazatlán y Pumas y han servido para que Cruz Azul lograra un repunte cuando parecía que el torneo estaba perdido. "Nunca dejamos de creer, por más que los resultados no fueron los que queríamos en el campeonato. Tuvimos bajas importantes en momentos cruciales, pero el equipo nunca dejó de confiar, no lo hemos hablado muchísimas veces, pero sabemos lo que pesa cada uno, nunca se puso en duda nada, tenemos chance de clasificar y el equipo no baja los brazos", comentó el delantero uruguayo.

El delantero uruguayo de 27 años de edad sabe que aún existe el riesgo para Cruz Azul de quedar eliminado porque “el futbol es así en general, nos ha tocado pasar en principio del campeonato partidos malos, no habíamos dado los resultados". Gonzalo Carneiro se mostró aliviado porque "por suerte el equipo va mejorando, cambió la cara y este receso nos viene bien para seguir adaptándonos a lo que nos pide el cuerpo técnico".

El Cruz Azul cerrará la fase regular del torneo Apertura 2022 con su partido de la jornada 17 en el estadio Azteca contra las Chivas del Guadalajara, rival al que Gonzalo Carneiro reconoce su jerarquía: "Un poco ya sabía desde antes de llegar a México, pero cuando uno está acá los muchachos que ya tienen experiencia te cuentan que hay partidos que son claves, que son importantes, a veces esos partidos te dan una motivación extra, el jugador siempre le gusta jugar esos partidos contra rivales con historia, esperamos que el sábado tengamos un buen resultado".

Cruz Azul jugará contra Chivas como si fuera una final

Gonzalo Carneiro sabe que Cruz Azul tiene la obligación de vencer a las Chivas del Guadalajara y por ello le mandó un mensaje a su equipo y al rival. "Somos muy conscientes de la situación en la que estamos en la tabla, sabemos lo de nuestros rivales, pero también tenemos muy claro que nosotros pensamos en nosotros, dependemos de nosotros, del resultado bueno que podemos sacar con Chivas. Para nosotros es una final igual que va a ser para ellos, los demás están jugando lo mismo, nosotros tenemos el foco en sacar los tres puntos contra Chivas que es un gran rival, juega muy bien, va a ser un lindo partido para el público y nosotros sabemos que no podemos dar chance y que tenemos que sacar el mejor resultado posible".