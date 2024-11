El mensaje que Stephen Curry le envió a James Harden tras la derrota de Warriors vs. Clippers

Luego de la derrota de Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers, Stephen Curry no dudó y le envió un mensaje a James Harden.

En un inicio de temporada que sorprendió al mundo de la NBA, Golden State Warriors encontró en Los Angeles Clippers su primera kryptonita. Segundo partido que disputaron y segunda derrota para los Dubs, pero esto no impidió que Stephen Curry le enviara un mensaje a James Harden.

Antes que se diera el duelo en la jornada NBA del 18 de noviembre, Harden había superado los 2.973 triples de Ray Allen para convertirse en el segundo jugador con más disparos de tres puntos anotados de la historia. Así que fue inevitable hablar de Curry.

Luego de decir con una sonrisa que “escuchen, voy a considerarme el número uno. ¡Steph no cuenta!”, James Harden respondió si cree que puede alcanzar los más de 3.780 triples que lleva Stephen Curry al afirmar que “soy uno de los muchachos con más confianza que tenemos en esta liga. Pero no, probablemente no alcance a Steph. No creo que nadie lo haga“.

Con este contexto sobre la mesa, la pelota empezó a volar en el estadio

Intuit Dome. Golden State Warriors tuvo dos oportunidades de enviar el juego a tiempo extra, pero Curry y Gary Payton II fallaron los intentos de triple. Victoria de Los Angeles Clippers por 102 a 99 puntos y el mensaje de ‘El Chef’ a Harden estaba por llegar.

El mensaje de Curry a Harden tras la derrota de Warriors vs. Clippers

Harden y Curry en Clippers vs. Warriors. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota de Warriors contra Clippers en la que registró 26 puntos, siete rebotes y seis asistencias, Stephen Curry no dudó y le envió el siguiente mensaje a James Harden felicitándolo por convertirse en el segundo máximo anotador de triples en la historia de la NBA : “¡Nada mal para 2 niños del draft ’09’! Felicitaciones” .

Mensaje de Curry a Harden. (Foto: Instagram / @stephencurry30)

¿Quién tiene más títulos en la NBA, Stephen Curry o James Harden?

A pesar de que ambos jugadores ingresaron a la NBA desde la temporada 2009-10, Curry da un paso al frente a la hora de ganar títulos, y le lleva la ventaja a James Harden al tener cuatro campeonatos. ‘La Barba’ no ha podido ganar un título en 16 años de carrera y a la máxima instancia a la que llegó fue a las Finales de la NBA 2011-12. Miami Heat le ganó a Oklahoma City Thunder en cinco juegos y Harden promedió por partido 12.4 puntos.

