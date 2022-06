Según el periodista Miguel Arzipe, la llegada de Diego Aguirre al banquillo de Cruz Azul no cambiará demasiado la realidad de un equipo que definió como "gris".

Este martes, Cruz Azul hizo oficial la contratación del uruguayo Diego Aguirre, quien también había sonado para hacerse cargo del seleccionado de su país, como su flamante entrenador tras la salida de Juan Reynoso. Se informó, además, que el contrato del DT con el equipo de La Noria se extiende hasta junio de 2023.

Frecuentemente, Aguirre ha sido un entrenador que ha recibido el molesto mote de defensivoy tiene como esquema de base una alineación que podría establecerse en un dibujo de 4-2-3-1. Su experiencia previa a la llegada a La Máquina la tuvo en Inter de Porto Alegre, de donde se fue tras una seguidilla de malos resultados.

Si bien la llegada de un nuevo entrenador, el inicio de un nuevo ciclo, siempre renueva esperanzas y expectativas, el periodista Miguel Arzipe parece mirar de reojo el arribo de Diego Aguirre a Cruz Azul, poniendo en duda que sea capaz de revertir la realidad de un equipo que calificó de gris.

"No es nuevo en La Máquina que un torneo pinte igual de gris que siempre. Han contratado al uruguayo Diego Aguirre, que no dudamos que tenga calidad. Dirigió en Sudamérica y en Qatar. ¿Por qué en Cruz Azul siempre pasa lo mismo? Hay incertidumbre, poca estabilidad, dudas sobre quién verdaderamente manda y contrataciones con las que no sabemos qué pasará", comenzó diciendo en su Comentario al Día para Telediario.

Y agregó: "A este timonel lo contrató la directiva en la que Jaime Ordiales también traerá a los refuerzos. ¿Les sorprendería que los refuerzos se llamaran Juan Pérez o Meritao Segundo? De este nivel son siempre los refuerzos que trae Cruz Azul. Esta novela ya la hemos visto año tras año. Sí, es una crítica y un cuestionamiento. Por eso el Azul es, lastimosamente, un equipo gris".

El elogio de Diego Aguirre a Cruz Azul

En sus primeras declaraciones como entrenador de Cruz Azul, Diego Aguirre fue muy elogioso hacia la institución y dijo sentirse honrado por que hayan apostado por él. "Para mi es un honor, un privilegio, que me hayan abierto las puertas en un hermoso país como México y en un gran club como es Cruz Azul. El compromiso es total y descontamos que vamos a tener una buena experiencia juntos", manifestó.