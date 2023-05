Santiago Giménez es uno de los mexicanos del momento en el mundo del deporte. En modo récord mientras vive su segundo semestre en Europa, el delantero no deja de anotar goles para Feyenoord y está a un paso de lograr su primer título, pero tampoco se olvida de su pasado en Cruz Azul.

En las últimas horas, el Bebote brindó una entrevista donde primeramente fue consultado acerca de haber superado los números de Luis García y Chicharito Hernández durante su primera temporada en el Viejo Continente, así como de la posibilidad de campeonar en la Eredivisie. Con los pies sobre la tierra, dijo no gustarle la comparación con las leyendas aztecas y querer escribir su propia historia.

"Nunca tuve pensado este récord del que tanto se habla, estoy viviendo un sueño. Estamos a un pasito (del título) y qué mejor sería que acabar con el trofeo. Los sueños ahí estaban, sé que muchos hablan del récord y todo eso, pero no me gusta compararme con ningún otro, yo soy Santiago y quiero escribir mi propia historia. Las comparaciones yo no las tomo porque son distintos contextos", declaró para Fox Sports.

Interrogado acerca de la evolución y el cambio que se vio entre el Santi de Cruz Azul y el actual del Feyenoord, el delantero de la Selección Mexicana confesó que en un momento se sintió relegado en La Máquina, y soltó elogios para Diego Aguirre, quien a pesar de su paso fugaz por el equipo logró darle una confianza que el Chaquito considera fundamental.

"Creo que sinceramente, lo que cambió el cómo me veo en la cancha es que me di valor a mi mismo. Antes en Cruz Azul yo no me sentía importante en el equipo, y llegó un punto donde Aguirre me dio la confianza y me dijo 'tú vas a ser el 9 de Cruz Azul' y creo que fue cuando yo internamente me dí valor y dije 'es mi oportunidad, para esto nací y esto es lo que me gusta ser, por qué no ser el 9 de Cruz Azul'. Fue un cambio tanto en la cancha como fuera, sentirme importante, fue lo más importante de todo", confesó.

Santi Giménez y su marca perfecta con Diego Aguirre

Santiago Giménez y Diego Aguirre coincidieron durante seis partidos (uno por Supercopa y cinco por Liga MX) hasta que el Chaquito se marchó. En esa cantidad de juegos, el delantero convirtió nada menos que seis goles. Uno por partido...