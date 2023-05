El defensor central, quien triunfó en Alemania, apunta a ser el primer refuerzo de Ricardo Ferretti rumbo al Apertura 2023, pero no todos conocen su segunda pasión.

Apenas se dio su eliminación del Clausura 2023 y en Cruz Azul ya se movieron para poder hacer la limpia del plantel rumbo al siguiente semestre. Ya se anunciaron bajas, pero las altas tampoco tardarán. Una de ellas será la de Carlos Salcedo, quien apunta a ser el primer refuerzo de los cementeros.

No podemos olvidar que el “Titán” ya trabajó con Ricardo Ferretti durante su paso por los Bravos de Juárez y Tigres, por lo que es un hombre de toda la confianza del técnico. Faltan detalles para que se pueda anunciar como oficial, aunque todavía no está cerrado. Sin embargo, hay un ámbito de Salcedo que no todos conocen.

Tiene una faceta de cantante, en donde se dedica a hacer canciones del género urbano, como Trap y Reggaetón. Cuenta hasta con videos oficiales, como el de “Hoy se va”, el cual tiene 169 mil visitas en la plataforma de YouTube. Hace cuatro meses sacó una canción en solitario bajo el nombre de “Titán”, dentro del género “Trap”.

“Mis goles los grita tu chava”, es una de las líneas que se puede escuchar en su canción. El video oficial cuenta con 51 mil reproducciones. No son muchas las canciones que tiene, pero ya dejó claro que se mantendrá dentro de la música. Por ahora, Salcedo está por cerrar su traspaso a Cruz Azul.

Ya lanzó indirectas

Mientras los aficionados de La Máquina se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar, el Titán "rompió el silencio" a través de sus redes sociales, y envió una clara señal que bien puede interpretarse como favorable a su transferencia desde la frontera hacia Cruz Azul.

A través de su cuenta de Twitter, Carlos Salcedo compartió una imagen que contiene la frase: "Sí a todo lo que eleva tu vibración". Junto a ella, escribió unos emojis de "ON" más otros de manos con los dedos cruzados, lo que simboliza una señal de deseo. ¿Tic tac?