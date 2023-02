Cruz Azul está penando al cabo de las primeras cinco jornadas del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de una nueva derrota ante Tigres UANL en confición de local, la cual lo mantiene como penúltimo en la tabla general de posiciones y hace peligrar la continuidad de su entrenador.

Raúl Gutiérrez ha sido uno de los grandes apuntados por la afición y medios de comunicación. Esta mirada parece ser compartida por la directiva, quien ya estaría buscando al reemplazante para timonel, siendo un histórico de la institución quien pica en punta para asumir el mando.

En su habitual videocolumna para Mediotiempo, André Marín compartió los rumores respecto de que el Potro tiene las horas contadas en La Noria. Sin embargo, el periodista apuntó a los directivos cementeros como los grandes culpables de esta situación, sobre todo por la última gestión en el mercado de fichajes.

"Veo complicado que llegue al fin de semana"

"Está en riesgo el trabajo de Raúl Gutiérrez, y me da coraje porque ha picado piedra para tener una oportunidad en primera, y le llegó de rebote después de la histórica goleada del América a Cruz Azul [...] Y sí, Cruz Azul está buscando entrenador [...] Por más que pida tiempo y paciencia, difícilmente se lo van a dar [...] Le deseo a Raúl que se quede muchos años en Cruz Azul, veo muy complicado que llegue al próximo fin de semana", disparó el analista para La Autopsia.

Y añadió: "En Cruz Azul se hicieron muy mal las cosas en los últimos meses, porque no le reforzaron el equipo al técnico como él quería, Raúl llegó a decir en conferencia de prensa que contrataran a un centrodelantero, y no lo encontraron. En Cruz Azul todo es problema, todo es caótico, nada está en paz: jugadores que no dan el rendimiento esperado, fichajes que nunca llegan, afición decepcionada, juegan con un tema mental después del 7-0 del América".