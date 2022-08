Las aguas al interior del Cruz Azul se siguen moviendo y también en su entorno días después de la escandalosa derrota sufrida ante las Águilas del América. Esa abultada derrota por 7-0 ha provocado que los históricos jugadores del equipo celeste se manifiesten por el manejo de la directiva que repercute en el desempeño del equipo.

Carlos Hermosillo, el máximo goleador en la historia de la Máquina del Cruz Azul ya lanzó su fuerte sentencia por lo que está pasando con el equipo celeste. Ahora fue el brasileño Julio César Pinheiro quien por principio de cuentas acusó que ante el América hizo falta el don de mando del único líder que tiene el club.

De acuerdo con Julio César Pinheiro, en el partido ante el América a Cruz Azul le "faltó un líder que llegara al vestidor y dijera: 'cabrones, vamos para atrás y busquemos un gol a la contra', pero no abrir de la forma en que se hizo". Para el exvolante extremo brasileño el indicado era José de Jesús Corona quien horas antes de la goleada atajó con el equipo sub 20: "Es el único líder importante, seleccionado, tiene una historia linda, tiene sus problemas en la rodilla, pero con su sola presencia es diferente".

En entrevista para TUDN, Julio César Pinheiro hizo una evaluación entre Sebastián Jurado y José de Jesús Corona: "Jurado se me hace buen jugador, me encanta cómo juega, a veces falla fáciles, pero la posición de portero es muy injusta. Tenemos dos porteros buenos, pero en este momento Corona puede ser más importante para el equipo".

Llamen al Tuca Ferretti para Cruz Azul

Respecto a la situación de la dirección técnica de Cruz Azul, Julio César Pinheiro criticó la contratación del uruguayo Diego Aguirre, ya cesado porque "no conocía el fútbol mexicano, no sabía nada del equipo, estuvo en Brasil y no ha hecho nada". Aunque por el momento la Máquina quedó bajo el mando de Raúl Gutiérrez, para el brasileño el entrenador indicado es Ricardo Ferretti: "Tuca es un excelente entrenador, necesita gente rígida con buena actitud, no conoce el club, conoce el fútbol mexicano, sabe de la historia del Cruz Azul, lo que representa y llegaría a hacer un gran trabajo porque tiene jugadores para eso. El próximo torneo podría contratar a alguien para que jueguen a su manera".