Existen despedidas que al final no duelen y tal es el caso del argentino, Lucas Passerini, quien en Cruz Azul sin duda no lo ven a extrañar, pues desde que arribó con los cementeros su camino no se mantuvo con los de La Noria, pues se fue con los Rayos de Necaxa, para luego emigrar con el Atlético de San Luis, situación que provocó que no tuviera un verdadero arraigo con el club cruzazulino.

Esta situación desató que el atacante albiceleste ya no sea considerado por Cruz Azul, y a pesar de que el sudamericano tiene contrato hasta diciembre de 2022, este decidió rescindir dicho acuerdo para emigrar al futbol chileno con Unión La Calera, con lo que el conjunto de la Ciudad de México espera poder recuperar algo de los 2.25 millones de euros que desembolsaron por el futbolista argentino.

Passerini arribó a La Máquina en el 2020, en donde prácticamente no tuvo actividad con el conjunto celeste, por ello la directiva cruzazulina tomó la decisión de cederlo a equipos como Necaxa y por último Atlético de San Luis, pero fue para la recta final del 2021 donde Lucas regresó al equipo de Juan Reynoso, en donde decidieron no desperdiciarlo del todo y por ello pudo sumar un total de 8 encuentros en los que marcó 2 anotaciones.

De acuerdo a medios chilenos y argentinos, Colo Colo, Quilmes y San Lorenzo sonaron como posibles destinos del delantero, pero ninguna llegó al precio como lo hizo Unión La Calera, quienes recibirán a Passerini después de que este también estuvo trabajando en este inicio de 2022 con la Sub-20 de los cementeros junto a otros dos descartados del equipo celeste, Jaiber Jiménes y Alexis Gutiérrez, en lo que encuentran otro equipo.

Según la información de medios sudamericanos, el argentino estaría llegando el fin de semana a Chile para someterse a los respectivos exámenes médicos y, si no hay ningún inconveniente estaría firmando a más tardar la próxima semana con los caleranos hasta 2023, para revivir su paso por el balompié chileno en 2019, año en el que fue el goleador de la Liga, pero en aquel entonces, portando la playera del Palestino.