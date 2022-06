Los rumores no cesan alrededor de Cruz Azul y sus próximos fichajes, pero en esta ocasión hay uno en particular que tiene comiéndose las uñas a los aficionados celestes pues tanto medios sudamericanos como mexicanos han revelado el interés de La Máquina por el futbolista del Club Defensa y Justicia de Argentina, Carlos Rotondi, el cual algunos señalan que ya no se dará y otros apuntan a que existe un preacuerdo por él.

Tal es el caso de la cadena ESPN, quienes señalaron que el conjunto cruzazulino tendría un preacuerdo para que se diera el traspaso de Rotondi, operación que de acuerdo a dicho medio tan sólo está a horas de que se cerrara de manera definitiva este miércoles, adquisición que se convertiría en el primer refuerzo de los celestes para el próximo torneo de la Liga MX, el Apertura 2022.

También se detalló que para el acuerdo al que llegaron por el atacante de 25 años no se revelaron los términos, pero diversas fuentes alrededor de la supuesta negociación han señalado que Defensa y Justicia pedía 5 millones de dólares por el futbolista, mientras que Cruz Azul ofrecía 4 millones, algo que al final lo habrían terminado por negociar y sería un acuerdo de palabra, pero sin dar a conocer si La Máquina elevó su presupuesto o no.

Dicha cadena señaló que se tiene presupuestado que este miércoles se firmen los contratos y entonces Cruz Azul podrá finalmente anunciar a su primer refuerzo para el Apertura 2022, a 10 días de iniciar el torneo. Esto después de las recientes declaraciones de Víctor Velázquez, Presidente del Club de La Noria, quien dio tan audaces afirmaciones en la presentación del nuevo escudo y nueva playera de La Máquina.

“Esta semana sí garantizamos que tiene que haber mínimo tres refuerzos para Cruz Azul, nos vamos a armar bien y van a ver que la temporada va a ser una respuesta a la afición, para demostrarles que siempre estamos comprometidos con ellos”, apuntó Velázquez, sin dar detalles de quienes son los otros dos futbolistas que se encuentran en el radar del conjunto cruzazulino para la próxima campaña.