Cruz Azul es uno de los tantos equipos del futbol mexicano que está buscando reforzarse en ataque de cara al Torneo Apertura 2022 de Liga MX. Nombres como los de Jonathan Rodríguez, Federico Viñas y Carlos González sonaron muy fuerte en los pasillos de La Noria, pero están prácticamente descartados. Ante la imposibilidad de poder fichar a un centrodelantero de jerarquía, los cementeros apostarán al máximo por Santiago Giménez.

El Chaquito, con solo 21 años, ya está siendo considerado a la Selección Mexicana y será el 9 titular de La Máquina en la próxima temporada. Sin embargo, esto no quiere decir que el club de Ciudad de México no incorporará otro elemento en zona ofensiva, sino que ocurrirá todo lo contrario. Jaime Ordiales platicó en una entrevista con Javier Alarcón y admitió que en las próximas horas podrían cerrar el arribo de un argentino "tapado".

El Director Deportivo de Cruz Azul no quiso revelar su nombre para no estropear la negociación ni meterse en problemas con la FIFA. "No me gusta manosear a la gente, me parece una falta de respeto por que mañana (hoy, lunes) juega, tiene partido. No lo hago porque por FIFA estaría prohibido, no lo hago por respeto. Mañana tenemos dos definiciones de fichajes, probablemente sí o no, y tenemos que tomar las decisiones que hemos visto con otros jugadores", confesó.

El delantero argentino que busca Cruz Azul

La Máquina quiere a un delantero que acompañe a Santi Giménez en ataque, y lo está buscando en un equipo argentino en específico: Defensa y Justicia. En los últimos años, éste se ha caracterizado por ser uno de los que mejor juega al futbol en su país y en Sudamérica, y prueba de ellos son los dos títulos internacionales (Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana) que obtuvo.

Teniendo en cuenta la información que reveló Ordiales el apuntado saldría de Walter Bou o Carlos Rotondi, ya que son los dos atacantes con mejor nivel del Halcón de Varela y podrían adaptarse muy bien al lado del Chaquito. A continuación, un breve análisis de cada uno y cuánto le podrían costar a La Máquina.

Walter Bou es un centrodelantero de 28 años que se formó en Boca Juniors pero ha encontrado su lugar en el mundo en Defensa y Justicia. A pesar de que técnicamente se desempeña en la misma posición que Santi, en las últimas temporadas ha progesado muchísimo su juego y es capaz de convertirse en un armador con llegada al gol. De hecho, su mejor nivel fue cuando jugó con un 9 a su lado (Miguel Merentiel). Tiene contrato hasta diciembre del 2025 y pagaron 1.5 millones de dólares por él, así que la oferta deberá superar esta cifra ampliamente.

Carlos Rotondi es un extremo de 25 años que explotó en el último año. Tiene velocidad, cambio de ritmo, regate y suele marcar tantos con frecuencia. Gracias a sus buenas actuaciones, el zurdo ha levantado mucho interés en distintos equipos de Argentina y del extranjero, por lo que el Halcón está pidiendo mínimo unos 5 millones de dólares por su pase.