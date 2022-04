A pesar de ser el entrenador que acabó con más de 20 años de sequía de campeonatos, la afición de Cruz Azul ya pide a gritos la destitución del timonel Juan Reynoso. Esto sin importar que el peruano les dio su más reciente alegría, y todavía sigue peleando los puestos de Liguilla pues se ubica al momento en el sexto puesto con 21 puntos después de seis triunfos, tres empates y cinco descalabros.

Con información de ESPN, se dio a conocer que esto no ha sido suficiente para que Reynoso pudiera seguir al frente de la escuadra cementera, pues sólo continuaría con La Máquina si sale Campeón en este Clausura 2021. Si no logra este objetivo, el cuadro celeste no estaría desprevenido pues ya está trabajando en un Plan B y analiza las opciones que tiene para sustituir al técnico inca.

Reynoso cuenta con un contrato que se vence hasta el 31 de diciembre de 2022, pero de acuerdo a dicho medio se dio a conocer que la relación entre el entrenador sudamericano y la directiva celeste en estos momentos se encuentra bastante tensa y estaría cerca del quiebre, pues se habría comenzado a deteriorar desde el segundo semestre del año pasado, después de que los resultados no fueron los esperados en La Noria.

El objetivo de Reynoso y compañía era el conquistar cuatro títulos, dos oficiales y dos trofeos amistosos en la segunda parte del 2021, pero el cuadro cementero sólo pudo adjudicarse el Campeón de Campeones contra León. Pero ese no sería el único detonante que provocó diferencias tanto entre el sudamericano y la directiva de La Noria, pues la salida de más de la mitad de los jugadores que ganaron el título en el Apertura 2021, no fue de mutuo acuerdo.

ESPN asegura que el adiós a 14 de los 26 futbolistas registrados en el Apertura 2021 entre los meses de diciembre y enero, más el caso de Angulo no tuvo nada contento a Reynoso, pues el timonel consideró que le desmantelaron prácticamente el equipo, en especial con la salida de su compatriota Yoshimar Yotún, con quien contaba como uno de sus jugadores más rentables en el medio campo. Esto habría provocado que solicitara refuerzos, pero le habrían sido negadas la mayoría de sus opciones.