Cruz Azul recibió malas noticias antes de la semifinal de Concachampions frente a Pumas UNAM. Y es que, durante el encuentro que se llevó a cabo ante Mazatlán en la Jornada 13 del Clausura 2022 de la Liga MX, Carlos Rodríguez sufrió una dura lesión en El Kraken y la institución cementera sí que lo lamentó.

"Después de realizarle todos los estudios pertinentes, el cuerpo médico ha diagnosticado que el jugador presenta una fisura en el tercio medio del peroné de la pierna derecha", informaron las autoridades de La Máquina a través de un comunicado en las redes sociales. Serán seis semanas sin el mediocampista...

En la antesala del partido de la Concachampions contra los Universitarios en CU, Juan Reynoso habló en conferencia y le dio un mensaje de aliento a los que quieren ver pronto al ex Rayados de Monterrey: "Dios quiera que el tiempo estimado se cumpla y nos pueda acompañar en la Liguilla. Las lesiones llegan en el momento menos esperado, en el que menos hubiéramos querido. Pero esto es futbol".

Ante los rumores sobre una protesta del conjunto capitalino frente a la Liga MX contra Jefferson Intriago, el entrenador peruano fue claro y conciso: "Me preocupa que la jugada no se dimensionó durante el mismo juego. Nos queda claro cuando es una patada de mala intención y cuando es para cortar. Ojalá que la gente que toma decisiones lo haga de buena manera porque esa no es una forma de jugar".