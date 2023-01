Por la segunda jornada del Clausura 2023 de la Liga MX, Cruz Azul obtuvo una dolorosa derrota, por 2-3 ante los Rayados de Monterrey, en un encuentro que comenzó ganando. La Máquina no pudo resistir ante la puntualidad de sus rivales, que ya habían sido verdugos en los Playoffs del último certamen doméstico.

Cruz Azul sigue entonces sin ganar en las primeras dos jornadas del nuevo torneo, ya que en la primera fecha apenas rescató un punto en su visita a los Xolos de Tijuana. Sin embargo, dentro del malestar por la caída, también hay un punto positivo para tener en cuenta e ilusionarse a futuro: el gol, el compromiso y las ganas que demostró Uriel Antuna.

Las últimas semanas no han sido sencillas para el extremo de 25 años, ya que estuvo muy cerca de cumplir con su deseo de emigrar al futbol europeo. Panathinaikos lo buscó y Cruz Azul no accedió al no estar de acuerdo con los montos de la operación. Antuna no fue de la partida ante Tijuana, confiando en que las negociaciones llegarían a buen puerto.

Comprometido con la Máquina

Tras frustrarse su venta al Panathinaikos, mucho se especuló respecto al estado de ánimo de Uriel Antuna, quien según trascendidos se encontraba molesto con la directiva por no aceptar la oferta. Sin embargo, el extremo de la Máquina regresó a la titularidad y se lo vio enchufado, con ganas de hacerse notar y dejar atrás la novela sin final feliz.

Antuna aprovechó una gran jugada de Charly Rodríguez para marcar el gol que pudo abrirle el camino a la Máquina, pese a que después Rayados logró dar vuelta el marcador. Justamente, reponerse ante las adversidades es un aspecto fundamental a la hora de analizar la madurez de un jugador y el Brujo Antuna parece enfocado, ya listo para volver a sumar con Cruz Azul.