Tigres y Cruz Azul protagonizaron uno de los encuentros más electrizantes en la primera jornada del Apertura 2022. La Máquina Cementera se quedó con un valioso triunfo al ganar de manera agónica por 3-2, en un encuentro que fue muy parejo y disputado en el Estadio Universitario, entre dos de las mejores plantillas de la Liga MX.

En dicho encuentro, Charly Rodríguez ingresó para disputar la segunda mitad, en lo que significó su regreso a la actividad en la Liga MX. El mediocampista había quedado marginado en abril por una lesión en el pie, y recién había regresado para jugar 45 minutos por la Supercopa de la Liga MX, ante Atlas, en lo que fue consagracion para la Máquina.

Charly Rodríguez fue vital en el armado para la jugada del gol de Ángel Romero, por lo que comienza a mostrar destellos del nivel que lo llevó a la Seleccion Mexicana. No obstante, el mediocampista también fue noticia tras sufrir una agresión de parte de Juan Pablo Vigón, mediocampista de los Tigres UANL.

Vigón protagonizó una jugada antideportiva que pasó desapercibida para el árbitro del encuentro, Óscar Mejía, ya que el mediocampista de Tigres tomó del cuello a Charly Rodríguez. Quien salió en defensa del jugador de la Máquina fue el ídolo Tito Villa. "Ah, caray! Y esto? No me toquen a mi Charly, ching… madre, diría él Tuca!", escribió en su cuenta de Twitter el ex goleador argentino.