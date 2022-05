Luis Romo lanzó un dardo a Cruz Azul: "Algo no está bien"

Después de un buen paso por uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, como lo es Cruz Azul, Luis Romo inició una nueva aventura en la Liga MX. El mediocampista protagonizó uno de los traspasos más importantes, al recalar en Rayados de Monterrey, donde ya hizo su debut.

Aunque intentó mantenerse al margen de cualquier polémica, la posibilidad de un posible enfrentamiento ante Cruz Azul, hizo difícil esquivar la pregunta sobre su pasado en el club. Incluso, terminó por lanzar un dardo que no pasará desapercibido en las instalaciones de la Máquina Cementera, donde aún sin Luis Romo, las cosas han comenzado de buena manera.

Consultado al respecto por Canal 6, el mediocampista de 26 años explicó: “En el tema de Cruz Azul, siendo Cruz Azul, impone un poco. Tengo grandes amigos con los que rompimos una racha muy negativa, siempre jugar contra ellos me va a parecer muy bueno estén donde este". Cabe destacar que Luis Romo fue parte importante de la consagración en del Torneo Guard1anes 2021.

Sin embargo, la cantidad de bajas que sufrió Cruz Azul en el último mercado de pases, tampoco pasó por alto para uno de los protagonistas: "Sobre el tema de salidas es un tema que no me gusta tocar, agradecer a Monterrey que me abrió la puerta, por fijarse en mí”, comenzó.

El dardo de Luis Romo

Luego, ahondó en su salida: “El hecho de que salieran tantos jóvenes habla de algo que no está bien y uno evita hablar de eso, de cosas que puedas malinterpretarse, no es bueno hablar de un lugar donde te brindaron todo, mejor enfocarse en el juego que es lo que voy hacer”. Cabe destacar que al igual que Romo, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, Yoshimar Yotún, Walter Montoya, Alexis Peña y Jonathan Rodríguez se fueron de Cruz Azul.

Tras hacer su debut en la goleada por 4 a 0 ante Necaxa, Luis Romo aguarda por debutar ante su nuevo público en el Gigante: "Es algo muy lindo, porque veías a esta afición que siempre alienta, que siempre exige también, va a ser muy lindo porque el estadio representa mucho. Va a ser muy bonito que mi familia va a poder estar ahí, me va a ver debutar acá, que es algo importante para mí", concluyó.