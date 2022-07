Cruz Azul ha elegido a Gonzalo Carneiro como el nuevo delantero del proyecto de Diego Aguirre, tardando algunos días en poder cerrar la contratación y hacerse con los servicios del atacante uruguayo de 26 años.

El representante del futbolista charló con ESPN, contando cómo va la negociación y de forma clara estableció un plazo a la Máquina para cerrar el fichaje y llevarse al jugador proveniente del Liverpool de Uruguay.

“No hay nada oficial firmado con el Cruz Azul y pusimos un límite hasta esta noche por respeto a Liverpool y a Peñarol. Lo más fácil sería llevarlo para México, pero tampoco podemos seguir esperando. Vamos a esperar hasta este miércoles a ver qué pasa", aseguró en la entrevista Pablo Betancur.

No todo es negativo para los seguidores de la Máquina, debido a que el representante de Carneiro aseguró que sí han progresado las negociaciones: “Con Cruz Azul hay un acuerdo de palabra, pero hasta que no se formalice no puedo decir que está hecho, todavía no llegaron los documentos oficiales para firmarlos”.

¿Competencia para Santiago?

Por ahora, Cruz Azul mantiene como opciones de centro delantero a Santiago Giménez e Iván Morales. El atacante mexicano es el que ha respondido a la confianza, disputando todos los minutos y aportando dos goles.