Llegó del día miércoles, y falta solo un día para que el Cruz Azul comience a afrontar una nueva página trascendental en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. En la cancha del Estadio Azteca, La Máquina disputará la ida de los cuartos de final de la Liguilla ante los Tigres UANL que dirige Miguel Herrera.

A pesar de que los Felinos fueron los sublíderes de la temporada regular, y cuentan con una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, los dirigidos por Juan Reynoso saben lo que representa Cruz Azul y se ilusionan con poder ganar el décimo título.

Uriel Antuna no teme a la cartera de Tigres

En las últimas horas, Uriel Antuna se dijo consciente del poderío y jerarquía de la plantilla de Tigres UANL, sin embargo, dejó claro que todo se verá en el rectángulo de juego: “Tienen una de las nóminas más altas, pero también sabemos que esto no es de nóminas y es de futbol”. Y añadió: “Me voy encariñando cada vez más de esta institución, que me he encariñado mucho y me ha dado la oportunidad de seguir creciendo”.

Erik Lira, a "matar o morir" contra Tigres

El mediocampista Erik Lira, por su parte, dejó ver la importancia de disputar una nueva fase final, y aclaró que no le interesan los pronósticos: "Creo que es la semana más importante del año. Es matar o morir. estamos convencidos y con la confianza de sacar el resultado [...] Los favoritos los ponen ustedes, nosotros nada más nos metemos a la cancha y dejamos todo y al final creo que siempre debe de haber un ganador y un perdedor. Obviamente creemos que nosotros que estamos muy fortalecidos".