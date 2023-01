Cruz Azul no atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura 2023. Luego de dos derrotas y un empate hasta la fecha, los Cementeros no tendrán actividad este fin de semana debido a la reprogramación de su compromiso frente a Querétaro.

Sin embargo, el club se mantiene muy activo en el mercado de pases de la Liga MX. Y es que la Máquina todavía no cierra la llegada de un delantero, siendo Radamel Falcao uno de los que suena más fuerza para llegar a la plantilla del Potro Gutiérrez.

Chuy no piensa en el retiro

A sus 42 años, Jesús Corona tiene muy clara la idea de seguir defendiendo la portería de Cruz Azul por un buen tiempo. El experimentado portero cementero no tiene previsto poner punto final a su carrera en el corto plazo e incluso reconoce que espera renovar su contrato.

“No sé cuánto tiempo me quede. Hoy me encuentro bien físicamente, puedo decir un año más, dos o tres, no lo sé. Vamos a ir paso a paso, la sinceridad será muy importante, con uno mismo y con la institución. En este momento me encuentro muy bien para seguir por algún tiempo más”, dijo a Esto en Línea.

Luis Abram llegaría a la MLS

Tras culminar su etapa en Cruz Azul, Luis Abram podría continuar su carrera en la MLS. El periodista César Merlo sostiene que el Granada estaría negociando el traspaso con el Atlanta United, equipo que viene siguiendo con atención las actuaciones del defensa y que ahora espera incorporarlo en las próximas semanas.