Llega el miércoles 1 de febrero y Cruz Azul continúa trabajando en las instalaciones de La Noria en vistas el encuentro del próximo sábado por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, cuando en la cancha del Estadio Azteca reciban a Tigres UANL, con la misión de salir del fondo del penúltimo lugar de la tabla.

Mientras Raúl Gutiérrez ensaya y ultima detalles del equipo que saltaría al campo en el Coloso de Santa Úrsula, las autoridades del futbol mexicano realizaron importantes anuncios que sacudieron la actualidad de los equipos nacionales, incluído el cementero. ¿Cómo impacta la reducción de extranjeros?, ¿cómo está el club en la Tabla de Cocientes?

Reducción de extranjeros

Entre los anuncios de Mikel Arriola y Yon de Luisa estuvo el de la reducción a siete extranjeros permitidos en cancha, y, pese a que no se reveló, el número de No Nacidos en México permitidos por plantilla bajaría de 10 a 9. ¿Quiénes podrían salir? En principio, Michael Estrada y Rogelio Funes Mori acaban sus préstamos en junio y se apunta a que no serían renovados; aunque también terminan sus vínculos Nacho Rivero y Gonzalo Carneiro, quienes tendrían más chances de permanecer.

¿Cómo está Cruz Azul en la tabla de cocientes?

Si bien en la actual temporada no está contemplado el regreso de los descensos, sí se implementaría a partir del próximo calendario. De momento, y a pesar del mal momento vivido en el Clausura 2022 más el actual campeonato, Cruz Azul se ubica en el quinto lugar de la Tabla de Cocientes, con un puntaje de 1.6250 tras 143 unidades en 88 partido. De momento, nada de que preocuparse...